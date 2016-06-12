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بدء امتحان الفيزياء وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

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بدء امتحان الفيزياء وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة نظام حديث بدء امتحان الفيزياء وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة نظام حديث
بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة نظام حديث الشعبة العلمية أداء امتحان مادة الفيزياء، إضافة إلى علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وذلك فى عدد 1581 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث انطلقت اللجنة فى التاسعة صباحا.

كما انطلقت أيضا امتحانات طلاب النظام القديم حيث يمتحن الطلاب فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية.

طلاب الثانوية نظام حديث يمتحنون اليوم مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع

مصدر: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية فى الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو

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