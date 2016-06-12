التعليم: الامتحان المتداول للفيزياء وعلم النفس للثانوية العامة غير صحيح

نفى محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة صحة الأسئلة المتداولة عبر صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة لمادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع والذى بدأ طلاب النظام الحديث امتحاناتهم فى المادتين.

وقال نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الامتحان المتداول غير صحيح ولا علاقة له بالامتحان الحقيقى للمادتين.

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