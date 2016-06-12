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محافظ أسيوط: نضبط أسلحة بأكثر من 12 مليون جنيه شهريا بالمحافظة

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محافظ أسيوط: نضبط أسلحة بأكثر من 12 مليون جنيه شهريا بالمحافظة محافظ أسيوط: نضبط أسلحة بأكثر من 12 مليون جنيه شهريا بالمحافظة
أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى أن الجهات الأمنية لا تدخر جهداً للقضاء على البؤر الإجرامية فى المحافظة وقراها المختلفة، خاصة الخارجين على القانون، بجانب العمل على إيجاد طرق للمصالحة بين الأهالى وبعضهم فيما يخص قضايا الثأر.

وقال الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك تنسيقا بين المحافظة ومديرية الأمن متمثلة فى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، حيث نقوم بحضور أغلب جلسات الصلح، وإنهاء الخصومات الثأرية هذا بالإضافة أنه لدينا لجنة المصالحات والتى تخضع لإشرافى المباشر وتحت رعايتى.

وأشار المحافظ قائلاً "خلال الــ 4 شهور الأخيرة حضرت أكثر من 6 جلسات صلح وإنهاء خصومات ثأرية بين عائلات".

وفيما يخص السلاح فهناك خطط موضوعة بالتنسيق مع مديرية الأمن للقضاء على السلاح، فعلى المستوى الشهرى يتم ضبط سلاح بما تزيد قيمته عن 12 مليون جنيه شهريا، وقال المحافظ إنه وعلى الرغم من أن محافظة أسيوط هى رقم 1 فى الفقر إلا أن كمية استهلاك السلاح إلى هذا الحد ترجع إلى الطبيعية الجغرافية والمكانية، والعادات والتقاليد والموروثات.


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