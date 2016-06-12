بعد تعدد الإصابات بالفشل الكلوى.. أهالى السرو بدمياط يشكون ندرة وتلوث المياه

تعد مدينة السرو واحدة من أكبر مدن محافظة دمياط إلا أن حظها عثر فى توفير الخدمات الأساسية وخاصة مياه الشرب، حيث يوجد بمدينة السرو التى تضم ما يقرب من 50 ألف نسمة محطتان كومباكت لتنقية المياه منذ عام 1987 وهما متهالكتان وانتهت صلاحيتهما، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب الإصابة بمرض بالفشل الكلوى والالتهاب الكبدى نظرا لارتفاع الحمل البكتيرى وزيادة نسبة المعدن بالمياه.

وفى عام2015/2014 لاحظ الأهالى زيادة معدلات الوفاة بالفشل الكلوى ما دفعهم لتنظيم عدة فعاليات وتظاهرات وصلت إلى تقديم بلاغات وشكاوى إلى كافة الجهات المعنية، ونتيجة هذه الحملة صدرت قرارات بإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بمحطة مياه أسمنتية، وذلك على لسان التنفيذيين، ولكن كافة هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح ليضيع حلم أبناء السرو وتظل أمالهم وأحلامهم فى توفير كوب ماء نظيف ومياه صالحة للشرب هو حلم معقل يتجدد مع كل طلعة شمس.

يقول محمود أبو الزين من أبناء السرو: إن محطة مياه الشرب متهالكة وأن أهالى المدينة لا يثقون فى معمل تحاليل شركة المياه، ويطالبون بتحليل المياه دائما فى معمل محايد من كلية العلوم أو أى جهة متخصصة، وأضاف أنه نظرا لتهالك محطة مياه الشرب أصبحت لا تعطى لمدينة السرو سوى عشرة فى المائة فقط من استهلاكها وتعتمد على الباقى من محطة مياه دقهلة ومحطة مياه البستان والمياه حاليا غير متوفرة فى معظم الأوقات ولا تصعد إلى الدور الأرضى فما بالنا بالأدوار العلوية.

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