حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش، واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، واستخدامهم سيارة مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات لاستخدامها فى ترويج المواد المخدرة بالإضافة إلى توك توك لنقل المضبوطات.

كانت قد وردت معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد ترويج 4 عاطلين المواد المخدرة على عملائهم مستخدمين سيارة ملاكى وتوك توك. وعلى الفور وعقب الحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهم وضبطهم، وتبين أن السيارة المضبوطة مستأجرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ 725 ألف جنيه.

واعترف المتهمون بأن المواد المخدرة يروجونها على عملائهم والمبلغ المالى حصيلة بيعهم كمية من الحشيش، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بحوزته حشيش و725 ألف جنيه بالعجوزه