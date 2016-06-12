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نصائح صحية هامة فى رمضان بعد الخضوع لجراحات إنقاص الوزن

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نصائح صحية هامة فى رمضان بعد الخضوع لجراحات إنقاص الوزن نصائح صحية هامة فى رمضان بعد الخضوع لجراحات إنقاص الوزن
خلال شهر رمضان أهم ما يشغل الأشخاص الذين خضعوا لأحد جراحات السمنه المفرطة وإنقاص الوزن هو كيفية قضاء شهر رمضان.

ويوضح الدكتور شريف نبيل عضو الإتحاد العالمى لجراحات السمنة أن بداية الصيام يؤدى إلى فقدان الكثير من سوائل الجسم، لذلك فأن أهم ما يجب يفعله الأشخاص الذين خضعوا لعمليات انقاص الوزن هو تعويض هذه السوائل.

عند الإفطار أوصى دكتور شريف بتناول شوربة دافئة أولا حوالى من 5 إلى 6 ملاعق، وشرب نصف كوب عصير ثم التوقف عن الأكل لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم تناول وجبة ثانية يتوفر بها البروتين والكربوهيدرات فى الفترة بين الوجبة الثانية والسحور يجب على الأقل شرب زجاجة مياه 600 ملى.

وفيما يتعلق بالسحور، أشار إلى أنه يجب تقسيمه إلى 3 أجزاء على سبيل المثال تناول كمية قليلة من الفول وبعده بساعة تناول الجبن والبيض، وقبل بدء الصيام تناول كوب من الزبادى، لافتا أن الفكرة الأساسية هى تقسيم السحور على 3 أجزاء، كل جزء يتم فيه تناول وجبة صغيرة وتناول زبادى قبل بدء الصيام.

أكد عضو الإتحاد العالمى لجراحات السمنة أن المشى أيضا من الأشياء الهامة التى يجب ممارستها بمعدل نصف ساعة يوميا خاصة قبل الإفطار بساعة أو مساء بعد صلاة التراويح، مؤكدا على ضرورة تناول بعض الأدوية المهدئة للمعدة خلال شهر رمضان ولكن بعد استشارة الجراح المعالج.

ويحذر الطبيب من التدخين والشيشة والأكل الحار أو المالح، لأنهم يسببون ضررا كبيرا للمعدة ويجب تجنبهم.

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