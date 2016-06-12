الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة اليوم 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة23 36
الإسكندرية20 32
مطروح20 29
بورسعيد21 28
دمياط21 28
بلطيم20 31
الإسماعيلية21 36
السويس21 37
العريش18 30
نخل16 32
طابا20 33
الطور25 36
مرسى علم26 40
الغردقة25 41
شرم الشيخ26 37
رفح17 29
كاترين18 30
سيوة27 40
المنيا23 40
الفيوم22 38
رأس سدر23 37
أبوسمبل26 44
وسط الدلتا22 36
أسيوط24 41
سوهاج25 42
الأقصر25 43
أسوان27 45
شلاتين25 39
حلايب27 37
الوادى الجديد24 43
قنا25 42
نويبع22 36
السلوم22 30.
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