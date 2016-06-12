صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" تزعم تسريب أسئلة امتحان مادة علم النفس

زعمت إحدى صفحات تابعة لـــ"شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بموقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، بتسريب أسئلة امتحانات مادة علم النفس للشعبة الأدبية لعام 2016 لطلاب الثانوية العامة، المقرر أداؤه اليوم الأحد، والذى يتكون من 3 أسئلة، أحدهما سؤال إجبارى، والآخر اختيار ما بين الإجابة الصحية والخاطئة.

يذكر أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام حديث، اليوم الأحد، امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضة، إلى جانب امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- استنفار أمنى بمحيط المدارس قبل امتحان مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع