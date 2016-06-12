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52% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى القضاء على السوق السوداء للعملة

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52% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى القضاء على السوق السوداء للعملة 52% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى القضاء على السوق السوداء للعملة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع القضاء على السوق السوداء للعملة بعد قرار بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة؟"، توقع غالبية القراء القضاء على السوق السوداء للعملة بعد قرار الحكومة بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة.

وتوقع 52% من القراء القضاء على السوق السوداء للعملة بعد قرار الحكومة بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة، بينما توقع 47 % من القراء عن عدم القضاء على السوق السوداء للعملة بعد قرار الحكومة بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة ، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- 59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء

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