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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنية المصرى

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنية المصرى سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنية المصرى

 يواصل اليوم مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 12/6/2016 فى السوق السوداء في سادس أيام رمضان المبارك حالة من الاستقرار الطفيف، حيث تشهد السوق السوداء استقرار بسيط وسط اقبال شديد من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من الاسواق وذلك لسهولة الحصول على الدولار دون رقابة وكذلك لتوافره داخل السوق السوداء.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار على عكس التوقعات والتى أشارت أن سعر الدولار في السوق السوداء قد يرتفع مع دخول شهر رمضان المبارك، ويترقب تجار العملة عطاء جديد من البنك المركزي الذي من شأنه أن يعمل على استقرار العملات الصعبة داخل الأسواق المصرية، إلا أن الدولار بدء بالإرتفاع مجدداً.

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