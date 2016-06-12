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مصطفى الجندى رداً على "العجاتى": الحديث عن المصالحة مع الإخوان "كلام فاضى"

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مصطفى الجندى رداً على "العجاتى": الحديث عن المصالحة مع الإخوان "كلام فاضى" مصطفى الجندى رداً على "العجاتى": الحديث عن المصالحة مع الإخوان "كلام فاضى"

>استنكر النائب مصطفى الجندى ما قاله المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى حوار له أمس مع "اليوم السابع" بشأن إمكانية وضع نص بقانون العدالة الانتقالية للمصالحة مع الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، قائلاً : " دة كلام فاضى، نتصالح مع مين وإحنا واقفين على خط النار، وبعدين الإخوانى قراره مش فى إيده ".

و أضاف "الجندى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن قانون العدالة الانتقالية لم يخصص للإخوان فقط، لكن للإخوان والفلول معاً، متابعا : "لازم نحاسبهم قبل ما نتكلم على فكرة المصالحة كما نص الدستور، لأن الفصيلين دول نهبا وقتلا الشعب على مدار 30 عام، وبعدين هنتصالح مع مين؟، دول قرارهم مش بإديهم، هنتصالح مع الخارج ولا الداخل؟".

وتابع عضو مجلس النواب، : " ثم أن الإخوان كيان هلامى لا أستطيع تحديد من تلوثت يده بالدماء ومن لم تتلوث يده، وعلينا أن نعلم جميعاً أن الإخوان كيان صنعه الإنجليز ".

مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية لـ«اليوم السابع»: الرئيس وجه باستيعاب الشباب وتعديل قانون التظاهر.. التصالح ممكن مع الإخوانى إذا لم تتلوث يداه بالدماء..وقانون العدالة الانتقالية يستهدف وحدة المجتمع
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