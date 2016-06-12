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محافظ القليوبية ومدير الأمن ينعيان نجل نائب شبرا الخيمة

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محافظ القليوبية ومدير الأمن ينعيان نجل نائب شبرا الخيمة محافظ القليوبية ومدير الأمن ينعيان نجل نائب شبرا الخيمة
نعى اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية واللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، المرحوم الشاب "محمود"، نجل سيد حماد موافى نائب مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ثان، والذى وافته المنية إثر حادث طريق.

كان محمود سيد حماد موافى، نجل النائب سيد حماد عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، توفى، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة منذ شهرين ونقل بعدها للمستشفى وتعرض لحرق بالجزء بالأسفل بنسبة 50% وتدهورت حالته الصحية وتوقف القلب.

يذكر أن نجل النائب هو أصغر أبنائه ويبلغ من العمر 19 عاما وتعرض لحادث سيارة وهو فى طريقه لقضاء رحلة مع أصدقائه.


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