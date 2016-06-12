بالصور.. تحول ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة لمقالب قمامة

تحولت ترعة الشرقاوية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مقالب عمومية للقمامة والحيوانات النافقة، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض خاصة أن الترعة يستخدمها بعض المزارعين فى رى أرضيهم.

ورصد "اليوم السابع" وجود كميات كبيرة من القمامة والحيوانات النافقة فى ترعة الشرقاوية دون أى وجود للمسئولين، وسط تعرض الأهالى للإصابة بأمراض صدرية خطيرة نظرا لوجود الترعة بالقرب من مساكن المواطنين بالإضافة إلى وجود سلم كوبرى مشاة مزلقان التلاجة بجوار تلك القمامة

وطالب الأهالى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالتدخل لإنقاذ حياتهم، ونقل المخلفات والقمامة من الترعة ووضع صناديق للقمامة.

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