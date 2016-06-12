أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تحول ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة لمقالب قمامة

Google+ Print
بالصور.. تحول ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة لمقالب قمامة بالصور.. تحول ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة لمقالب قمامة
تحولت ترعة الشرقاوية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مقالب عمومية للقمامة والحيوانات النافقة، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض خاصة أن الترعة يستخدمها بعض المزارعين فى رى أرضيهم.

ورصد "اليوم السابع" وجود كميات كبيرة من القمامة والحيوانات النافقة فى ترعة الشرقاوية دون أى وجود للمسئولين، وسط تعرض الأهالى للإصابة بأمراض صدرية خطيرة نظرا لوجود الترعة بالقرب من مساكن المواطنين بالإضافة إلى وجود سلم كوبرى مشاة مزلقان التلاجة بجوار تلك القمامة

وطالب الأهالى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالتدخل لإنقاذ حياتهم، ونقل المخلفات والقمامة من الترعة ووضع صناديق للقمامة.

ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة (1)

ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة (2)

ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة (3)

بالفيديو والصور.. المواقف العشوائية تصيب شبرا الخيمة بالشلل.. السائقون سيطروا على جراج بميدان المؤسسة.. والشوارع الرئيسية فوضى ولا عزاء للمرور.. ومحافظ القليوبية: إعادة تخطيط المواقف يحتاج لميزانية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»