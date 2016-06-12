النيابة تستمع اليوم لأقوال متضررى حريق "سوق الجمعة"

يستمع عبد الرحمن عفيفى مدير نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، لأقوال المتضررين من حريق سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، والذى أسفر عن تفحم وحريق 20 كشكا.

كما قررت النيابة استدعاء رئيس حى الخليفة والمقطم للاستماع لأقواله فى واقعة حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة.

وكان قد انتقل عبد الرحمن عفيفى مدير نيابة الخليفة الجزئية، إلى موقع حريق سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة لإجراء المعاينة المبدئية للحريق لمعرفة أسبابه.

وتبين من المعاينة أن مساحة انتشار الحريق تقريباً 300 متر طول فى 150 مترا عرض وتحوى أكثر من 20 كشكا خشبيا معدا لبيع أدوات الخردة.

وأسفرت المعاينة عن تفحم عدد من الأكشاك، ومن المرجح لسبب انتشار الحريق إلقاء سيجارة مشتعلة.

وقررت النيابة استدعاء جميع أصحاب الأكشاك المحترقة للاستماع لأقوالهم ولتحديد حجم الخسائر، كما أمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص حريق سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، وعمل معاينة تصويرية للحريق لمعرفة بدايته وأسباب اشتعال النيران، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

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