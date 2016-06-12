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3 إصابات فى حريق مصنع بويات بدمياط الجديدة

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3 إصابات فى حريق مصنع بويات بدمياط الجديدة 3 إصابات فى حريق مصنع بويات بدمياط الجديدة
أكد مصدر بمرفق إسعاف دمياط أنه لا توجد إصابات بحروق جراء حريق مصنع بويات المنطقة الصناعية، ولكن الحريق وعملية الإطفاء تسببت فى 3 إصابات، هم وائل محمد صبح 27 سنة إصابة بألم فى العين، ومحمد رضا بدوى 15 سنة أصيب بكسر فى الذراع الأيمن، وأحمد محمد حسن 31 سنة أصيب بكسر فى اليد اليمنى.

وكانت قوات الحماية المدنية بدمياط بقيادة العميد محمد صبحى مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد معتز سلامة رئيس قسم الإطفاء قد سيطرت على حريق نشب فى مصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة ملك حسن أبو طالب على مساحة 400 متر.

الحماية المدنية بدمياط تسيطر على حريق نشب فى مصنع بويات
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