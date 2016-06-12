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ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية فى القليوبية

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ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية فى القليوبية ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية فى القليوبية
تمكنت ضباط إدارة البحث الجنائى فى القليوبية من ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية فى القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغا مفاده قيام عصام.ح 49 سنة عامل بمحل ملابس ومقيم حى الزهور – باسوس – دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبرفقته كل من كندس.ع.خ 23 سنة سائق زوج نجلة المتهم "، وديد.ى.ج 33 سنة سائق زوج نجلة المتهم، إبراهيم.س 32 سنة نجار موبيليا، سعيد.ل 23 سنة نجار موبيليا.

وذلك اثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول، وقيامهم بالحفر بعمق 6 أمتار بعرض 120 سم مستخدمين فى ذلك "2 "موتور رفع مياه و1 ونش يدوى ومجموعة من الحبال والجنازير وتم التحفظ عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم التحفظ على مكان الواقعة وتعيين الحراسة اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5073 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016،

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