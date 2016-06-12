إصابة مزارعين بطلق نارى فى مشاجرة على قطعة أرض بالقليوبية

أصيب مزارعين بطلق نارى فى مشاجرة عنيفة، استخدم فيها السلاح النارى، بسبب الخلاف على قطعة أرض فى القناطر الخيرية بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء الدكتور أشرف عبد القادرمدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وكان الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية قد تلقى بلاغاً من مستشفى القناطر العامة بوصول كلاً من "سعيد ع " 25 سنة مزارع، ومصاب بطلق نارى بالرأس ولا يمكن استجوابه، و"أشرف ج" 20 سنة مزارع مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر.

وانتقل على الفور العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة لمكان الحادث، وبالفحص وسؤال المصاب الثانى اتهم المدعو "ناصر ا " 45 سنة مزارع بالتعدى عليهما واحداث اصابتهما، وذلك لوجود خلافات سابقة على قطعة أرض مجاورة لسكن المصاب الأول.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5076 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.