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تحقيقات السكة الحديد فى حادث قطار بنى سويف تحمل السائق المسئولية

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تحقيقات السكة الحديد فى حادث قطار بنى سويف تحمل السائق المسئولية تحقيقات السكة الحديد فى حادث قطار بنى سويف تحمل السائق المسئولية
أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن نتائج التحقيقات الأولية حول تصادم قطار البضائع رقم 5809 بالحائط الخرسانى بمحطة ناصر ببنى سويف، كشفت تجاوز سائق القطار المذكور للسرعة وفصله جهاز الربط الأتوماتيكى الموجود بالقطار والمسئول عن رباط القطار آليا فى حالة تجاوزه للسرعة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن سائق القطار تجاوز السرعة المقررة له مما أدى إلى اصطدامه بالصد الخرسانى الموجود على السكة الاحتياطى بمحطة ناصر أثناء تحويله من سكة لأخرى، وأنه كان من الممكن حدوث كارثة لو كان القطار محملا ركاب، لافتة إلى أن خسائر الحادث من جرار تحطم بفعل الاصطدام وتلفيات بعربتين تعدت الـ50 مليون جنيه.

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