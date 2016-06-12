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طلاب الثانوية نظام حديث يمتحنون اليوم مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع

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طلاب الثانوية نظام حديث يمتحنون اليوم مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع طلاب الثانوية نظام حديث يمتحنون اليوم مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع
يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام حديث، اليوم الأحد ، امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويمتحن ما يقرب من 560 ألف طالب وطالبة فى ما يقرب من 1581 لجنة سير، كما يمتحن طلاب النظام القديم فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية رياضيات"2".

- مصححو "العربى" يكشفون حقائق امتحان الثانوية عبر صفحاتهم.. يطالبون بإلغائه مؤكدين: طلاب أجابوا من النموذج المسرب.. مصدر: الوزارة تضع امتحانا جديدا للدين.. والهلالى يحيل معلمين "للتأديبية" بسببالدروس

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