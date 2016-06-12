طلاب الثانوية نظام حديث يمتحنون اليوم مادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام حديث، اليوم الأحد ، امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويمتحن ما يقرب من 560 ألف طالب وطالبة فى ما يقرب من 1581 لجنة سير، كما يمتحن طلاب النظام القديم فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية رياضيات"2".
- مصححو "العربى" يكشفون حقائق امتحان الثانوية عبر صفحاتهم.. يطالبون بإلغائه مؤكدين: طلاب أجابوا من النموذج المسرب.. مصدر: الوزارة تضع امتحانا جديدا للدين.. والهلالى يحيل معلمين "للتأديبية" بسببالدروس