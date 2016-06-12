مهاب مميش: السفن البنمية الأكثر عبورا لقناة السويس خلال 3 أشهر

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن السفن البنمية كانت أكثر السفن عبورا للقناة ، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام، وجاءت السفن التابعة لجزر المارشال فى المرتبة الثانية، ثم السفن الليبيرية فى المرتبة الثالثة، ثم بعد ذلك السفن التابعة لهونج كونج والسفن السنغافورية.

وكشفت تقارير ملاحية، صادر عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية من أكثر السفن التى عبرت القناة خلال الفترة من يناير وحتى مارس ، حيث عبرت 604 سفن بنمية بحمولة 37 مليون و762 ألف طن، كما عبرت 488 سفينة تابعة لجزر المارشال بحمولات 28 مليون و960 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن السفن الليبيرية تأتى فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت القناة 502 سفينة بحمولة 27 مليون و58 ألف طن، وفى المرتبة الرابعة السفن التابعة لهونج كونج، حيث عبرت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 306 سفن بحمولة 26 مليون و930 ألف طن، وفى المرتبة الخامسة السفن السنغافورية، بـ 279 سفينة بحمولة 17 مليون 992 ألف طن، كما تأتى إيطاليا فى المرتبة السادسة ، بـ270 سفينة بحمولة 15 مليون و541 ألف طن.

وأكدت التقارير الملاحية، أن المملكة المتحدة تأتى فى المرتبة السابعة من حيث العبور خلال الفترة من يناير وفبراير ومارس ،حيث عبرت القناة 154 سفينة بحمولة 9 ملايين و317 ألف طن، وفى المرتبة الثامنة سفن البهاما بعبور 145 سفينة القناه بحمولة 9 ملايين و73 الف طن، وفى المركز التاسع الدانمارك ، بـ 115سفينة بحمولة 14 مليون و10 ألف طن ، وتأتى اليونان فى المرتبة التاسعة بـ 64 سفينة بحمولة 5 مليون و9 ألاف طن وفى المركز العاشر اليونان بـ 94 سفينة بحمولة 6 مليون و971 ألف طن.

وأضاف البيان أن النرويج عبر لها 91 سفينة خلال الفترة من يناير وفبراير ومارس بحمولة 4 ملايين و116 ألف طن، بينما عبرت لألمانيا 76 سفينة بحمولة 7 ملايين و251 ألف طن كما عبرت للولايات المتحدة الأمريكية 60 سفينة بحمولة 2 مليون و430 ألف طن، كما عبرت لفرنسا 51 سفينة بحمولة 4 ملايين و365 ألف طن ، أما الصين فعبر لها خلال الثلاثة أشهر من يناير وحتى مارس 49 سفينة بحمولة 2 مليون و671 ألف طن.

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