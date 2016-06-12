المعلقون على رأيك بالـshow:"مستر كاش" لا يليق بعبد الله السدحان

في إطار الزواية اليومية رأيك بالـ show، التي خصصها "سيدتي نت" للقراء، لكي يتشارك معهم، طيلة 30 يوماً، بمناقشة عمل فني جديد، بهدف الإطلاع على آرائهم بالأعمال والمسلسلات الرمضانية التي يتابعونها عبر مختلف الفضائيات العربية، كونهم الحكم الأول والأخير والحقيقي، الذي يحدد نجاح أي عمل فني أو فشله، استطلعت آراءهم اليوم حول مسلسل "مستر كاش". فتراوحت تعليقاتهم بين السلبية والإيجابية، حيث أشاد البعض بالعمل، ووجد البعض الآخر أنه لا يليق بممثل قدير مثل عبد الله السدحان، بينما تساءل آخرون عن موعد عرضه وكأنهم يسمعون به أول مرة.

- صابرين يونس من الإمارات العربية المتحدة، أبدت أعجابها بمسلسل "مستر كاش"، ووصفته بـ "الجميل".

- فاطمة محمد جميعان من الإمارات، وافقت صابرين الرأي، مشيرة إلى نجاح هذا العمل، وقالت "مسلسل "مستر كاش" ممتع جداً".

- نور الجدعاني من جدة، أبدت إستياءها من العمل، مؤكدة أن مسلسل "مستر كاش" لم يعجبها، وقالت "أنه غير جيد".

-محمد الجدعاني من جدة، لم يعجبه العمل أيضاً، فإنتقده باستياء قائلاً "أن المسلسل غير جيد".

- هناء عبيد من السعوديه، أشارت بطريقة غير مباشرة، إلى أنه لم يكن يفترض بممثل بقيمة الفنان القدير عبد الله السدحان أن يشارك بمسلسل "مستر كاش"، حيث قالت "المسلسل لا يليق بالفنان القدير عبدالله السدحان".

-وجية ياسرمحمد أبوعادي من مصر، أبدى إعحابه بالمسلسل مؤكداً أنه يتابعه وأحبه، وقال "نعم مسلسل "مستر كاش" أعجبني".

-وحيد حسن من الإمارات- دبي، أشاد بمسلسل "مستر كاش"، مؤكداً أنه معجب به وقال "نعم أحب مسلسل".

-Mmm1986-1986 تساءلت عن المحطة التي يعرض عليها مسلسل " مستر كاش" وقالت "وين ينعرض أصلاً. ما شفناه"

-بتول زهيري بدت متفاجئة بدورها بالعمل وكأنها تسمع بإسمه لاول مرة وتساءلت " وين بينعرض".

-إيمان أكدت أن العمل لا يحظى بالمتابعة، بدليل أنه لا تتخله اي إعلانات، حيث كتبت "ماكو حتى إعلانات عليه"، ثم عادت وتساءلت "وين بينعرض".

- صبا البيس، ركزت على عنوان المسلسل دون التطرق إلى مضمونه أو مستواه، وعلقت ممازحة " كاش ولا دين".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "مستر كاش".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "كلمة سر".

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