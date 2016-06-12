محمد رمضان متهم بالترويج لنجمة داود بمسلسل "الأسطورة"

تدخل الفنان الأسمر محمد رمضان سريعا لتكذيب شائعة راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن حلقات مسلسله الجديد "الأسطورة" تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بتركيزها على تقديم نجمة داود داخل العمل، ونشر رمضان رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك للرد على كل الشائعات التي طالت عمله الأخير وأبرزها الأخطاء المتكررة للمخرجين المساعدين فيما يتعلق بالاكسسوارات.

رمضان دون مؤكدا أن الخطأ المتداول حول ارتدائه ساعة واحدة رغم أنه يقدم شخصيتين داخل المسلسل غير صحيح وقال: والله الساعتين مختلفين تمامًا.. ساعة رفاعي أضخم.. حرام يضيعوا مجهود مساعدين الإخراج المجتهدين.. بسبب غيرتهم من نجاح الأسطورة طيب ده المتوقع وبنقول ثقة في الله رقم واحد من قبل رمضان.

وردا على اتهامه بالترويج للتطبيع قال: إيه علاقة المسلسل بنجمة داود وإسرائيل عايز افهم هو أي توريط وخلاص، وأضاف: يا جماعة إحنا لسه في الحلقة الرابعة.. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة رمضان كريم".

يذكر أن مسلسل الأسطورة من بطولة محمد رمضان، والفنانة فردوس عبدالحميد، وروجينا، وهادي الجيار، ومي عمر، ونسرين أمين، وعايدة رياض، وياسمين صبري، وعماد زيادة، وأحمد عبدالله محمود، وعمر حسن يوسف، وفايق عزب، ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد سامي.

هل وصلت حرب المسلسلات حد اتهام النجم محمد رمضان بالتطبيع مع اسرائيل؟

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