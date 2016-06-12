لماذا قالت منى زكي للنجمة شريهان "يا لهوي"؟

لم تصدق النجمة منى زكي نفسها، بعدما غردت الأسطورة شريهان للإشادة بأدائها مع فريق عمل مسلسل أفراح القبة، فقامت بإعادة مشاركة التغريدة، وعلقت عليها بكلمات غزل يندر أن تطلقها منى، التي كتبت في التغريدة الأولى، يا لهوى أنت مش فاهمة أنت ايه بالنسبة لي!!

النجمة شريهان بدأت قصيدة الغزل بتغريدة قالت فيها: أعلم أن شهادتي فيكِ يا حَبِيبَتي الأغلى من غالية مجروحة، ولكنك حقاً تُبدعي، جميعكم في "افراح_القبة" مبدعون رائعون، شكراً محمد ياسين.

وردت عليها النجمة منى زكي بثلاث تغريدات متتالية بدأتها بقولها: يا لهوي انت مش فهمة انتي ايه بالنسبالي ومش انا بس للوطن العربي كله انتي اسطورة، وبدا واضحا أن سعادة منى أنستها المبادئ الأساسية لقواعد الاملاء!!

التغريدة الثانية لمنى زكي قالت فيها: دي اول مرة ابقي عايزة العن عجزي الدايم عن التعبير عن نفسي عشان نفسي أوصلك حبي ليكي اد ايه. بحبك موت انتي كبيرة اوي في عيني.

وتابعت الغزل بتغريدة ثالثة قائلة: ورمضان من غيرك نقصو حاجات كتير وحشتيني موت كفاية كدة.

ردود أفعال جمهور النجمتين اجتمعت على مديح مسلسل أفراح القبة، والأداء المدهش للثلاثي منى زكي وإياد نصار والممثلة الكبيرة سلوى عثمان التي تقدم دور عمرها، وكانت المفاجأة في تدخل الفنان الكبير صلاح عبد الله بتغريدة وصف فيها منى زكي بالطفلة الصغيرة التي دخلت حياته، وشيريهان بالطفلة الكبيرة.

منى زكى لا تغرد كثيرا على موقع تويتر ولكن أمام تغريدة شريهان نسيت نفسها وتفرغت للاحتفال بأفراح القبة.

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