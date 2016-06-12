4 تمارين ذهنية بسيطة تخلصك من إرهاق اليوم .. تعرف عليها

الشعور بالإرهاق اليوم البدنى والذهنى أمر متكرر ومتعب، ويشعر البعض بعدم القدرة خلاله على ممارسة التمارين الرياضية يوميا والتى تساعد الجسم بدنيا والعقل ذهنيا وكما يعجز أحيانا عن أداء الأعمال اليومية المخول بها.

ولذا يقدم الدكتور محمود غلاب أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة القاهرة سابقا، مجموعة من التمارين الذهنية المفيدة، التى لا تحتاج لأى مجهود ولكنها توفر الراحة للعقل والجسد فى وقت واحد، وهى من أهم التمرينات المعتمدة التى تساعد الشخص على التخلص من كل ما يؤرقه خلال يومه، ومن أهم هذه التمارين..

1.تمرين التنفس: بخروج النفس ودخوله بشكل مريح يساعد على تهدئة العضلات والنفس

2.تمرين الاسترخاء والهدوء:من أهم التمرينات المعتمدة ويساعد على راحة عضلات ومفاصل الجسم التى قد تسبب العصبية والتحفز الذى يؤذى صاحبه.

3.تمرين الحوار النفسى الذاتى: حديث يجريه الشخص بينه وبين ذاته عن عيوبه وأخطائه ومشكلاته التى ارتكبها وتسبب فيها.

4.تمرين المصارحة الذاتية: وهو تمرين هام وجيد للغاية يفيد الإنسان كثيرا من خلال تكراره بشكل دورى دون إهمال، فهو تمرين بسيط لكنه مجدى للغاية، وهو نوع من المصارحة بكل ما حدث خلال اليوم، ويواجه خلاله الإنسان نفسه، ومشكلاته وأخطاؤه وعيوبه، وكذلك أفعاله الجيدة ليشعر بالتحسن والشعور بأنه فى حال أفضل وحالته النفسية جيدة.

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