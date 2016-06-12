للحوامل.. تعرفى على سبب تورم القدمين "الطبيعى" فى أواخر الحمل

فى الثلث الأخير من الحمل تظهر بعض الأعراض المرضية على بعض الحوامل، وهناك أعراض شائعة منها تورم القدمين بشكل ملحوظ لدى الكثير من النساء، ونخص هنا بالحديث التورم الطبيعى الذى لا خوف منه ولا ضرر فيه وهو ما يحدده الطبيب وحده.

الدكتور عمرو عباسى – استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث – أوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تورم القدمين فى الثلث الأخير من الحمل يرجع إلى أسباب كثيرة، النوع الغير مرضى منه، يحدث بسبب زيادة حجم الرحم الذى يحوى الجنين بشكل كبير ولأقصى درجاته تدريجيا.

وتابع استشارى أمراض الولادة والنساء حديثه، موضحا أن كبر الرحم يسبب المزيد من الضغط على الأوعية الدموية، فضلا عن أن السوائل التى تسرى فى الأوعية الدموية تزيد بشكل ملحوظ فى تلك الفترة، مع صعوبة رجوع وتدفق الدم وكذلك زيادة فى ضربات القلب.

وأضاف أنه لا داعى للقلق من هذا التورم الطبيعى ولا داع للقلق فى تلك الحالات، وتشمل: ورم بسيط أو ألم بسيط والقدم طبيعية لا زيادة إلا فى تغير قياس القدم نفسه وعدم ظهور علامة عند الضغط على المكان المتورم وعدم وجود علامات على القدم غير صحية كاحمرار أو سخونة.

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