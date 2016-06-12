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رئيس البرلمان الليبى يستنكر مقتل 12 سجيناً بعد الإفراج عنهم فى طرابلس

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رئيس البرلمان الليبى يستنكر مقتل 12 سجيناً بعد الإفراج عنهم فى طرابلس رئيس البرلمان الليبى يستنكر مقتل 12 سجيناً بعد الإفراج عنهم فى طرابلس
استنكر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح مساء أمس السبت، حادث تصفية 12 سجيناً ليبيا وجدت جثثهم فى أماكن متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب - فى تصريح صحفى مساء أمس - إن رئيس مجلس النواب يستنكر ويدين بشدة جريمة قتل 12 سجينا إفرج عنهم فى طرابلس.

وأضاف المريمى نقلا عن رئيس البرلمان، أن أرواح كل السجناء فى طرابلس ومعظم مناطق غرب ليبيا فى خطر، مؤكداً على أنهم «يتعرضون لانتهاكات خطيرة فى ملف حقوق الإنسان».

كان المبعوث الأممى لدى ليبيا قد طالب بالتحقيق الفورى والشفاف من قبل السلطات فى ظروف مقتل 12 سجينا تم إخلاء سبيلهم من سجن الرويمى بطرابلس من قبل المحكمة.
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