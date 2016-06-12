إهدار مياه الشرب فى "صحراء الخارجة" بالوادى الجديد

رصدت كاميرا اليوم السابع مظهرا جديدا لإهدار مياه الشرب النقية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، بفتح ماسورة مياه بإحدى المناطق التابعة لتقسيمات شباب الخريجين على مدار اليوم، والتى تلقى بكميات كبيرة من المياه فى الصحراء لتستفيد منها الكلاب الضالة التى تلجأ إليها هربا من حرارة الشمس بعد أن كونت تلك المياه العذبة شلالات فى الرمال استقطبت الكلاب الضالة إليها من كل صوب.

وعلى الرغم من المرور الدورى لموظفى مجلس مدينة الخارجة على تلك المنطقة الكائنة بالقرب من حى 25 يناير بتقسيم ضباط الشرطة بالخارجة، إلا أنه لم يلتفت أحد إلى تلك المياه المهدرة بصورة متواصلة، فى الوقت الذى يعانى فيه أهالى المحافظة وخاصة فى الأحياء القديمة من عذاب انقطاع المياه على مدار اليوم.

وكانت رئاسة مركز الخارجة تسلمت سيارة تابعة لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لنقل المياه للأحياء المتضررة وقامت بتفريغ حمولتها فى الشوارع لتخفيف درجات الحرارة على المواطنين وهو ما تسبب فى استياء المواطنين وخاصة المتضررين من نقص مياه الشرب النقية فى عدد من أحياء المدينة.

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