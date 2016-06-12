كوبا أمريكا بالفيديو – ديمبسي يطير بأمريكا إلى ربع النهائي بعد الإطاحة بباراجواي

قاد كلينت ديمبسي نجم أمريكا بلاده للتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا المئوية بعد الفوز على باراجواي في ختام مباريات دور المجموعات 1-0 فجر الأحد.

وسجل ديمبسي هدف أمريكا في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية من جياسي زارديس مرت من الدفاع تابعه بقدمه أرضية في الشباك.

ورفع منتخب أمريكا رصيده للنقطة السادسة في قمة المجموعة مؤقتا انتظارا لمباراة كولومبيا وكوستاريكا التي تحدد المتصدر.

وضمنت كولومبيا التأهل قبل مباراته بسبب تجمد باراجواي وكوستاريكا بنقطة واحدة.

وسجل ديمبسي ثاني أهدافه في البطولة المقامة في أمريكا.

وعلى الرغم من التقدم في النتيجة، إلا أن باراجواي كانت الطرف الأفضل في هذا الشوط ولاحت لها عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة لصالحها لولا رعونة اللاعبين في إنهاء الهجمات فضلا عن تألق الحارس الأمريكي، براد جوزان، في الذود عن مرماه.

وكانت أخطر هذه الفرص في الرمق الأخير من الشوط إثر انفراد فيكتور أيالا بجوزان من ناحية اليمين ليسدد الجناح الباراجوائي الكرة يتألق جوزان في التصدي لها ليحافظ على تقدم فريقه في النتيجة. (شاهدها)

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال تماما ولم يشكل أيا من المنتخبين خطورة على كلا المرميين على الرغم من لعب أصحاب الضيافة منقوصين من لاعب بعد طرد المدافع دياندري يدلين في الدقيقة 48 بالبطاقة الصفراء الثانية.

في المقابل، ودع الـ"ألبيروخا" البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة من خسارتين وتعادل.

شاهد الهدف