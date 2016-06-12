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كوبا أمريكا بالفيديو – مدافع كولومبيا ' عميل مزدوج ' أمام كوستاريكا

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كوبا أمريكا بالفيديو – مدافع كولومبيا ' عميل مزدوج ' أمام كوستاريكا كوبا أمريكا بالفيديو – مدافع كولومبيا ' عميل مزدوج ' أمام كوستاريكا

رغم تسجيل فرانك فابرا مدافع كولومبيا هدف تعادل فريقه أمام كوستاريكا، إلا أنه أفسد ما أصلحه وأحرز هدفا في مرماه.

وكان فابرا قد تعادل لكولومبيا في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل هدف تقدم كوستاريكا بالخطأ في الدقيقة 34.

واخترق فرانك فابرا دفاع كوستاريكا لكن الكرة ذهبت وعادت إليه مرة أخرى ليسجل الأول لبلاده.

شاهد الهدف

وحول فابرا كرة عرضية من الجبهة اليسرى ارتطمت في قدميه وسكنت شباك كولومبيا بالخطأ.

وتبحث كولومبيا عن الصدارة إذا ما نجحت في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كوستاريكا، إذ تتساوى مع أمريكا بست نقاط قبل تلك المباراة.

شاهد الهدف العكسي في مرمى كولومبيا

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فيديو اليوم السابع

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