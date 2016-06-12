تحليل #في_اليورو - أخطاء هودجسون الساذجة أضاعت الفوز من إنجلترا‎

قبل انطلاق يورو 2016 بساعات قليلة كان منتخب إنجلترا أحد 3 منتخبات مرشحين بقوة للفوز بلقب البطولة الحالية مع فرنسا صاحبة الأرض وألمانيا بطل كأس العالم.

المنتخبات الثلاثة السابق ذكرها هم الأكثر اكتمالا بين الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة لذلك من الطبيعي أن يحققوا الفوز في جميع مباريات دور المجموعات، لكن الغير متوقع هو تعادل إنجلترا في أول مباراة أمام روسيا 1-1 بالمجموعة الثانية.

ويحلل FilGoal.com أسباب فقدان الإنجليز لأول ثلاث نقاط كانت في المتناول من المجموعة الثانية.

تعادل إنجلترا مع روسيا جاء لعدة أسباب أهمها وقوع المدير الفني للإنجليز روي هودجسون في عدة أخطاء وجدها البعض ساذجة من المدرب العجوز.

ونستعرض معكم أبرز هذه الأخطاء التي منعت منتخب إنجلترا من تحقيق أول فوز له في مباريات الافتتاح طوال تاريخ بطولات اليورو.

تغيير الطريقة

في معظم المباريات الودية التي خاضها منتخب إنجلترا استعدادا للبطولة لعب بثنائي هجومي سواء هاري كين وفاردي مثل مباراتي تركيا والبرتغال، أو كين وداني ويلبيك مثل مباراة ألمانيا، أو فاردي وستوريدج مثل مباراة هولندا لكن في مباراة روسيا قرر هودجسون بشكل مفاجئ اللعب بمهاجم وحيد وهو هاري كين من خلفه الثلاثي سترلينج وديلي آلي ولالانا وهذا عكس ما اعتاد عليه اللاعبين في الوديات.

روني في وسط الملعب

أراد هودجسون الدفع بقائد المنتخب واين روني من البداية فكان على حساب أحد ثنائي خط الوسط الدفاعي وأشركه في بجانب إريك داير وليس في خط الهجوم أو في مركز صانع الألعاب وهذا أفقد منتخب إنجلترا كثيرا من قوته في الجانب الهجومي.

أين فاردي؟

بطل الدوري الإنجليزي وثاني الهدافين في المسابقة برصيد 24 هدفا في الموسم والأهم من ذلك أنه رغم تقدمه في العمر إلا أنه مازال في بداية مرحلة الشهرة والتألق مع كرة القدم وهذا يجعل الدوافع لديه أكبر كثيرا من أي لاعب آخر في قائمة المنتخب.

بالفعل غياب جيمي فاردي عن المشاركة في مباراة روسيا كان له تأثيرا سلبيا كبيرا على أداء إنجلترا حتى بعدما أحرز داير هدف التقدم كان وجود فاردي في الملعب سيمنح إنجلترا أفضلية وفرص لتسجيل الهدف الثاني لكن هودجسون احتفظ بالتغيير الثالث في المباراة لنفسه وظل فاردي جالسا بجواره على مقاعد البدلاء.

ركنيات كين

منتخب يوجد به رحيم سترلينج وآدم لالانا وديلي آلي وواين روني وتكون الضربات الركنية من تنفيذ المهاجم الوحيد في التشكيلة وهو هاري كين.

حصل منتخب إنجلترا على 6 ركنيات في الشوط الأول نفذها جميعها هاري كين نصفهم بشكل خاطئ والنصف الآخر أخرجه مدافعي منتخب روسيا.

#في_اليورو – إنجلترا وروسيا.. هاري كين ينفذ 6 ركنيات والنتيجة "صفر"‎

تغيير مركز آلي

من المعروف أن لاعب الوسط الشاب ديلي آلي يظهر بمستوى جيد عندما يلعب في مركز الجناح الأيسر لما يمتلكه من سرعة ومهارة تساعده في الدخول لعمق الملعب وصناعة خطورة على مرمى الخصم.

وبالفعل لعب آلي في هذا المركز خلال جميع المباريات الودية مع منتخب إنجلترا قبل البطولة، وفي المباراة الأولى في اليورو قرر هودجسون مفاجئة الجميع والدفع باللاعب الشاب في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم هاري كين وعلى يمينه لالانا وفي اليسار رحيم سترلينج وهذا المركز أفقد آلي الكثير من قدراته الفنية انعكس أداؤه السيء على أداء المنتخب بالكامل.