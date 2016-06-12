أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبا أمريكا بالفيديو – وداع تاريخي ممتع لكوستاريكا.. وتضع كولومبيا في ' وش المدفع '

Google+ Print
كوبا أمريكا بالفيديو – وداع تاريخي ممتع لكوستاريكا.. وتضع كولومبيا في ' وش المدفع ' كوبا أمريكا بالفيديو – وداع تاريخي ممتع لكوستاريكا.. وتضع كولومبيا في ' وش المدفع '

ودع منتخب كوستاريكا كوبا أمريكا المئوية رغم الفوز على كولومبيا 3-2 في مباراة ممتعة بختام مواجهات المجموعة الأولى.

وتصدر الأمريكي المجموعة الأولى ليبتعد عن مواجهة بطل المجموعة الثانية والمرشح له بقوة منتخب البرازيل.

وجمعت أمريكا ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كولومبيا الوصيف، وحل منتخب كوستاريكا ثالثا برصيد أربع نقاط ثم باراجواي بنقطة واحدة.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي ليضمن التأهل قبل مواجهة كولومبيا وكوستاريكا بست نقاط.

وسجل منتخب كوستاريكا أسرع أهداف كوبا أمريكا المئوية حتى الآن، كما أحرز أول أهدافه في هذه البطولة عبر التاريخ.

ليس هذا فحسب، بل هو الفوز الأول لكوستاريكا منذ 1963 على كولومبيا.

وتقدم يوهان فينيجاس بهدف رائع في الدقيقة الثانية وهو الأسرع في البطولة حتى الآن بتصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

لكن تعادل فرانك فابرا في الدقيقة السابعة من اختراق لدفاع كوستاريكا.

فابرا لم يكن في يومه رغم تسجيل التعادل، لأنه أخفق وسجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني دفع خوزيه بيكرمان بقوته الضاربة جيمس رودريجيز وإدوين كاردونا وخوان كوادرادو من أجل التعادل.

لكن خطة بيكرمان لم تكتمل، فقد نجح منتخب كوستاريكا في جعل النتيجة 3-1 عن طريق هدف ثالث لسيلسو بورجيس.

وقلص ماركوس مورينو النتيجة بثاني أهداف كولومبيا بعد صناعة من خوان كوادرادو في الدقيقة 73.

ورغم الوقت المتبقي لم يسعف رفاق جيمس التسجيل والتعادل من أجل الابتعاد عن مواجهة محتملة مع البرازيل.

وتلعب البرازيل مع بيرو لحسم صدارة المجموعة الثانية، بينما ينتظر الإكوادور تعثر أحدهما مع فوزها على هايتي في الجولة ذاتها.. كل هذا فجر الأثنين.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»