كوبا أمريكا بالفيديو – وداع تاريخي ممتع لكوستاريكا.. وتضع كولومبيا في ' وش المدفع '

ودع منتخب كوستاريكا كوبا أمريكا المئوية رغم الفوز على كولومبيا 3-2 في مباراة ممتعة بختام مواجهات المجموعة الأولى.

وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة الأولى ليبتعد عن مواجهة بطل المجموعة الثانية والمرشح له بقوة منتخب البرازيل.

وجمعت أمريكا ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كولومبيا الوصيف، وحل منتخب كوستاريكا ثالثا برصيد أربع نقاط ثم باراجواي بنقطة واحدة.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي ليضمن التأهل قبل مواجهة كولومبيا وكوستاريكا بست نقاط.

وسجل منتخب كوستاريكا أسرع أهداف كوبا أمريكا المئوية حتى الآن، كما أحرز أول أهدافه في هذه البطولة عبر التاريخ.

ليس هذا فحسب، بل هو الفوز الأول لكوستاريكا منذ 1963 على كولومبيا.

وتقدم يوهان فينيجاس بهدف رائع في الدقيقة الثانية وهو الأسرع في البطولة حتى الآن بتصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

لكن تعادل فرانك فابرا في الدقيقة السابعة من اختراق لدفاع كوستاريكا.

فابرا لم يكن في يومه رغم تسجيل التعادل، لأنه أخفق وسجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني دفع خوزيه بيكرمان بقوته الضاربة جيمس رودريجيز وإدوين كاردونا وخوان كوادرادو من أجل التعادل.

لكن خطة بيكرمان لم تكتمل، فقد نجح منتخب كوستاريكا في جعل النتيجة 3-1 عن طريق هدف ثالث لسيلسو بورجيس.

وقلص ماركوس مورينو النتيجة بثاني أهداف كولومبيا بعد صناعة من خوان كوادرادو في الدقيقة 73.

ورغم الوقت المتبقي لم يسعف رفاق جيمس التسجيل والتعادل من أجل الابتعاد عن مواجهة محتملة مع البرازيل.

وتلعب البرازيل مع بيرو لحسم صدارة المجموعة الثانية، بينما ينتظر الإكوادور تعثر أحدهما مع فوزها على هايتي في الجولة ذاتها.. كل هذا فجر الأثنين.

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