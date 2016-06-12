مصدر: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية فى الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الفترة من 28 يونيو الجارى، حتى 2 من يوليو المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الاستقراء الإحصائى للنتيجة وأعمال التصحيح يتم إرساله من كنترولات الدبلومات فى كافة القطاعات على مستوى الجمهورية يوم 26 من الشهر الجارى، موضحا أن قطاع التعليم الفنى سيبدأ فى تجميع النتيجة من 26 وحتى 28 ولمدة يومين.

وأوضح المصدر أن الطلاب ينتهون من الامتحان العملى 16 من يونيو الجارى، مشيرا إلى أن جميع الكنترولات أوشكت تجميع درجات العلمى وتصحيح أوراق ورصد درجات النظرى لجميع الطلاب لترسل إلى القطاع 26 من الشهر الجارى، مؤكدا أن نسبة النجاح منخفضة مقارنة بالعام الماضى فى كافة الشعب، عدا شعبة الدبلوم الصناعى نظام الـ" 5 سنوات" فإن نسبة النجاح مرتفعة إلى حد ما.

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