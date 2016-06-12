أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى:تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإسفاف فى إعلانات رمضان

Google+ Print
مصطفى بكرى:تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإسفاف فى إعلانات رمضان مصطفى بكرى:تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإسفاف فى إعلانات رمضان
أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار،بشأن إسفاف الإعلانات فى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، مضيفا أنه طالب مناقشة هذا الأمر فى لجنة الإعلام لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من صدور قرار لحماية المجتمع من هذا الخطر الداهم الذى ينتقل للأطفال ويسئ لكل رموز المجتمع بصورة تكشف عن نمط جديد لا يتمت للأخلاق بالصلة،موضحا ان هناك "اغتيال لشخصيات معنويا وتوجيه ثقافة غريبة للمجتمع تهدف لإهانته"، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول.

حرب الشركات والإسفاف فى إعلانات رمضان.. "دايس" تتعمد الهجوم على المنافس.. وتسىء للمرضى النفسيين.. و"قطونيل" تلجأ للتحرش كـ"إفيه".. والعمل الإعلانى يقتحم الشاشات دون إنذار ويضع صناعه أمام مسئولية كبيرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365