مصطفى بكرى:تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإسفاف فى إعلانات رمضان

أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار،بشأن إسفاف الإعلانات فى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، مضيفا أنه طالب مناقشة هذا الأمر فى لجنة الإعلام لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من صدور قرار لحماية المجتمع من هذا الخطر الداهم الذى ينتقل للأطفال ويسئ لكل رموز المجتمع بصورة تكشف عن نمط جديد لا يتمت للأخلاق بالصلة،موضحا ان هناك "اغتيال لشخصيات معنويا وتوجيه ثقافة غريبة للمجتمع تهدف لإهانته"، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول.

حرب الشركات والإسفاف فى إعلانات رمضان.. "دايس" تتعمد الهجوم على المنافس.. وتسىء للمرضى النفسيين.. و"قطونيل" تلجأ للتحرش كـ"إفيه".. والعمل الإعلانى يقتحم الشاشات دون إنذار ويضع صناعه أمام مسئولية كبيرة

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