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بالصور والفيديو.. كسر ماسورة صرف ينبئ بكارثة بيئية تهدد سكان الخارجة

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بالصور والفيديو.. كسر ماسورة صرف ينبئ بكارثة بيئية تهدد سكان الخارجة بالصور والفيديو.. كسر ماسورة صرف ينبئ بكارثة بيئية تهدد سكان الخارجة
تسبب كسر ماسورة صرف صحى بخط الصرف الصحى الذى يخدم سكان حى 25 يناير بمدينة الخارجة والكتل السكنية المحيطة به، فى نشوء بحيرة صرف صحى تمثل كارثة بيئية جديدة، تهدد سكان مدينة الخارجة بالكامل، بعد أن تم كسر الماسورة لتلقى بمخلفات الصرف الصحى فى البحيرة التى بدأت تتكون وتستقطب الطيور والزواحف والحشرات التى تهدد سكان المنطقة المنشأة حديثا.

وقال مصطفى محمد من سكان حى 25 يناير: إن مياه الصرف الصحى فى تلك البحيرة التى لا تبعد كثيرا عن الحى، تمثل ظاهرة كارثية تهدد سكان الحى بعد أن امتدت تسريباتها إلى منطقة حى قرض الأوقاف وتسببت فى حدوث الفوالق والانفصالات بين العمائر بما يهددها بالانهيار رغم عدم مرور فترة الضمان العشرى للمشروع وإحالة الملف الخاص بالمشروع إلى النيابة العامة، حيث تستمر مياه البحيرة المنشأة حديثا فى التوغل إلى الكتل السكنية من خلال التسريبات عبر التربة الرملية.

وأضاف محمد عبد الله أحد سكان حى الأوقاف، أن استمرار تدفق المياه من خلال تلك الماسورة المكسورة منذ أشهر يمثل ظاهرة غريبة تحتاج للتحقيق فيها.

كسر بماسورة الصرف (1)

كسر بماسورة الصرف (2)

كسر بماسورة الصرف (3)

كسر بماسورة الصرف (4)

كسر بماسورة الصرف (5)

كسر بماسورة الصرف (6)

كسر بماسورة الصرف (7)

كسر بماسورة الصرف (8)

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