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طارق السعيد لـ في الجول: رمزي لم يقصد الإساءة للزمالك.. وهذا تفسير ' فرقة فاضية '

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طارق السعيد لـ في الجول: رمزي لم يقصد الإساءة للزمالك.. وهذا تفسير ' فرقة فاضية ' طارق السعيد لـ في الجول: رمزي لم يقصد الإساءة للزمالك.. وهذا تفسير ' فرقة فاضية '

قال طارق السعيد مساعد مدرب فريق اتحاد الشرطة إن هاني رمزي المدير الفني لم يقصد الإساءة للزمالك بتصريحه "فريق فاضي" في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وكان رمزي قد صرح إن ما أثبته الشرطة في المباراة أن الزمالك هو "الفريق الفاضي" وليس فريقه ردا على ما قاله عضو مجلس الإدارة من المدرجات. (التفاصيل)

وأضاف السعيد لـFilGoal.com: "أطلق هاني رمزي تصريحه هذا مقارنة بأداء الشرطة في المباراة، وللأمانة الشديدة هاني رمزي من الشخصيات المحترمة وتصريحه نابع من غضبه مما حدث من شريف منير بعد مشكلته مع وائل القباني".

وتابع "لولا تدخل إسماعيل يوسف وجهاز الشرطة لم يكن انتهى الأمر.. وما حدث من عضو مجلس إدارة الزمالك لا يصح".

"أؤكد أن ما يقصده رمزي هو بسبب أداء الزمالك في المباراة، وللأمانة ليس هذا الزمالك الذي نعلمه. أن يتلقى هدفين من فريق هابط للدرجة الثانية أمر سيء".

وأتم "كنا نأكل أنا ووائل القباني الفرق الصغيرة عندما كنا في الزمالك ولم يحدث أن اهتز مرمانا من فريق ضعيف بهدفين، عموما مبروك للزمالك وأتمنى التوفيق له في مرحلة صعبة في إفريقيا".

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