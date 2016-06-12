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استمرار معاناة أهالى 45 قرية بالحامول فى كفر الشيخ من انقطاع الكهرباء

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استمرار معاناة أهالى 45 قرية بالحامول فى كفر الشيخ من انقطاع الكهرباء استمرار معاناة أهالى 45 قرية بالحامول فى كفر الشيخ من انقطاع الكهرباء
عبر أهالى 45 قرية تابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ عن غضبهم لاستمرار انقطاع التيار الكهربائى عنهم، رغم التحذيرات المتكررة التى أطلقها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وتأكيده ضرورة عدم قطع التيار الكهربائى.

وقال السيد محمد عزيز، "مدرس" إن أهالى 45 قرية غاضبون من انقطاع التيار الكهربائى عنهم، مما أثار استياءهم من المسئولين بكهرباء الريف بكفر الشيخ، ومسئولى الكهرباء بالحامول.

وأضاف محمد محمود عامر "مزارع" أن من بين تلك القرى الحندقوقة التى انقطع التيار الكهربائى عنها، فى ظل تجاهل مسئولى الكهرباء لشكاوى الأهالى.


>صحافة المواطن: شكوى من انقطاع الكهرباء يوميا فى قرية مسير بكفر الشيخ
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