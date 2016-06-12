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"حماة الوطن" بالإسكندرية يعقد اجتماعا طارئا لوضع خطة خوض انتخابات المحليات

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"حماة الوطن" بالإسكندرية يعقد اجتماعا طارئا لوضع خطة خوض انتخابات المحليات "حماة الوطن" بالإسكندرية يعقد اجتماعا طارئا لوضع خطة خوض انتخابات المحليات
عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية اجتماعا طارئا مساء أمس السبت لمناقشة أجندة انتخابات المجالس المحلية بحضور مساعد رئيس الحزب، وأمين عام محافظة الإسكندرية الدكتور محمد نور الدين والدكتور محمد زميل أمين التنظيم، والدكتور محمد البنا أمين المجالس الشعبية والمحلية والمستشار القانونى للحزب أشرف عوض، وبحضور جميع أمانات الحزب النوعية وأمناء الدوائر.

وأشار عمر عوض المسئول الإعلامى للحزب لـ"اليوم السابع" أن أمين المحافظة شدد على أمناء الدوائر والمرشحين بالالتحام بالشارع السكندرى، ومعرفة وتجميع أهم مشاكله لعرضها على لجنة شكاوى المواطنين بالحزب لعرضها على المسئولين المختصين لإيجاد حلول فورية لها، وأن هذه الطريقة ستكون أفضل دعاية للمرشحين بعيدا عن طرق الدعاية التقليدية التى لا تفيد المواطنين.


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