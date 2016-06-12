وكيل صحة القليوبية و٢٠ طبيبا فى حملة للكشف المجانى بقرية "أجهور الكبر"

شارك الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالإضافة إلى ٢٠ طبيبا آخر فى حملة نظمها شباب قريته "أجهور الكبر" بالقليوبية، للكشف المجانى على غير القادرين وتخفيض الكشف بنسبة ٥٠ ٪‏ على البعض.

وأعلنت حملة "أجهور الكبر قرية نموذجية" فى محافظة القليوبية، عن اشتراك حوالى 20 طبيبا من مختلف التخصصات وعدد من الصيدليات ومعامل التحاليل فى المبادرة التى أطلقتها الحملة لخدمة أهالى القرية وخاصة المحتاجين.

وقال وائل أبو طالب منسق الحملة، إن الكشف لدى الأطباء المشتركين فى الحملة سيكون بنصف الثمن ومعامل التحاليل بخصم من 40% إلى 50%، لافتا إلى أن الحملة ليس لها أى أغراض سياسية أو حزبية وإنما خدمة المواطنين وخاصة البسطاء فقط.

"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية بقرية أجهور الكبرى فى طوخ