أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل صحة القليوبية و٢٠ طبيبا فى حملة للكشف المجانى بقرية "أجهور الكبر"

Google+ Print
وكيل صحة القليوبية و٢٠ طبيبا فى حملة للكشف المجانى بقرية "أجهور الكبر" وكيل صحة القليوبية و٢٠ طبيبا فى حملة للكشف المجانى بقرية "أجهور الكبر"
شارك الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالإضافة إلى ٢٠ طبيبا آخر فى حملة نظمها شباب قريته "أجهور الكبر" بالقليوبية، للكشف المجانى على غير القادرين وتخفيض الكشف بنسبة ٥٠ ٪‏ على البعض.

وأعلنت حملة "أجهور الكبر قرية نموذجية" فى محافظة القليوبية، عن اشتراك حوالى 20 طبيبا من مختلف التخصصات وعدد من الصيدليات ومعامل التحاليل فى المبادرة التى أطلقتها الحملة لخدمة أهالى القرية وخاصة المحتاجين.

وقال وائل أبو طالب منسق الحملة، إن الكشف لدى الأطباء المشتركين فى الحملة سيكون بنصف الثمن ومعامل التحاليل بخصم من 40% إلى 50%، لافتا إلى أن الحملة ليس لها أى أغراض سياسية أو حزبية وإنما خدمة المواطنين وخاصة البسطاء فقط.


>"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية بقرية أجهور الكبرى فى طوخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365