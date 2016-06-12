"البحوث الفلكية": نهار يوم 16 رمضان سيبلغ 14 ساعة بمناسبة الانقلاب الصيفى

أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أطول نهار خلال أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 21 يونيو الجارى الموافق 16 رمضان فى الدول الواقعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى ومن بينها مصر

وأضاف "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة تعد أحد أهم الظواهر الفلكية، حيث يُطلق عليها "قمة الصيف" أو الانقلاب الصيفى، وسيعيش المصريون أطول نهار فى السنة الحالية 2016، مشيرا إلى أن الانقلاب الصيفى طوله 93 يوما، و15 ساعة، 47 دقيقة، حيث يستمر حتى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح "تادرس"، أن الشمس ستظهر فى الأفق لمدة تصل إلى حوالى 14 ساعة متتالية، منذ الشروق إلى الغروب، لافتاً إلى أن الظاهرة تحدث سنويًا، ويكون هذا معاكسًا تمامًا لما يحدث فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية، وبالتحديد البلدان التى تقع تحت خط الاستواء، وهى بلدان تابعة للجنوب الأفريقى، حيث سيكون فيها أقصر نهار.

وتابع تادرس، أن الانقلاب الصيفى يحدث بعد الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الشمالى والذى تقع مصر ضمن الدول الواقعة فيه، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعة الشمس زيادته فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل.

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