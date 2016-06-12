أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البحوث الفلكية": نهار يوم 16 رمضان سيبلغ 14 ساعة بمناسبة الانقلاب الصيفى

Google+ Print
"البحوث الفلكية": نهار يوم 16 رمضان سيبلغ 14 ساعة بمناسبة الانقلاب الصيفى "البحوث الفلكية": نهار يوم 16 رمضان سيبلغ 14 ساعة بمناسبة الانقلاب الصيفى
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أطول نهار خلال أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 21 يونيو الجارى الموافق 16 رمضان فى الدول الواقعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى ومن بينها .

وأضاف "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة تعد أحد أهم الظواهر الفلكية، حيث يُطلق عليها "قمة الصيف" أو الانقلاب الصيفى، وسيعيش المصريون أطول نهار فى السنة الحالية 2016، مشيرا إلى أن الانقلاب الصيفى طوله 93 يوما، و15 ساعة، 47 دقيقة، حيث يستمر حتى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح "تادرس"، أن الشمس ستظهر فى الأفق لمدة تصل إلى حوالى 14 ساعة متتالية، منذ الشروق إلى الغروب، لافتاً إلى أن الظاهرة تحدث سنويًا، ويكون هذا معاكسًا تمامًا لما يحدث فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية، وبالتحديد البلدان التى تقع تحت خط الاستواء، وهى بلدان تابعة للجنوب الأفريقى، حيث سيكون فيها أقصر نهار.

وتابع تادرس، أن الانقلاب الصيفى يحدث بعد الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الشمالى والذى تقع مصر ضمن الدول الواقعة فيه، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعة الشمس زيادته فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل.


>- الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم و العظمى بالقاهرة 29 درجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر