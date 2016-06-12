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مصدر بـ"الداخلية": ضبطنا مديرى أشهر 7 صفحات للغش وتسريب الامتحانات

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مصدر بـ"الداخلية": ضبطنا مديرى أشهر 7 صفحات للغش وتسريب الامتحانات مصدر بـ"الداخلية": ضبطنا مديرى أشهر 7 صفحات للغش وتسريب الامتحانات
صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية تلاحق مديرى صفحات الغش وتسريب الامتحانات، تزامناً مع إجراء امتحانات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، فى امتحان مادتى الفيزياء، وعلم النفس والاجتماع.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية نجحت، خلال الأيام الماضية، فى ضبط القائمين على أشهر 7 صفحات للغش وتسريب الامتحانات على مدار الأيام الماضية، حيث تم ضبط فتاة من بورسعيد ضمن القائمين على إدارة صفحة "As You Like" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وضبط أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا"، و"يوم المعجنة" وصفحة "أدق سماعة بلوتوث لامتحانات الثانوية العامة بأرخص سعر"، وصفحة "مهايطى بيغشش الثانوية العامة"، والقبض على أدمن" صفحة "شاومينج" وأدمن صفحة ( Donia Yosseuf ).

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

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