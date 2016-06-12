بالصور.. 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق أسواق "تحيا مصر" بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة من السيطرة على حريق هائل اندلع بفرع أسواق "تحيا مصر " المجاور لمجلس مدينة المحلة والمكتبة العامة، وذلك بعد غلق أبواب المعرض لتناول السحور، حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران.

كما انتقل إلى مكان الحريق اللواء نبيل عبدالفتاح مدير أمن الغربية لمتابعة الحادث، وتبين أن النيران أتت على محتويات نصف المعرض.

النيران تشتعل بأسواق "تحيا مصر" بالمحلة..وشاهد:سماع دوى إنفجار قبل الحريق

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