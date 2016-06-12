أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق أسواق "تحيا مصر" بالمحلة

Google+ Print
بالصور.. 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق أسواق "تحيا مصر" بالمحلة بالصور.. 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق أسواق "تحيا مصر" بالمحلة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة من السيطرة على حريق هائل اندلع بفرع أسواق "تحيا " المجاور لمجلس مدينة المحلة والمكتبة العامة، وذلك بعد غلق أبواب المعرض لتناول السحور، حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران.

كما انتقل إلى مكان الحريق اللواء نبيل عبدالفتاح مدير أمن الغربية لمتابعة الحادث، وتبين أن النيران أتت على محتويات نصف المعرض.

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (1)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (2)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (3)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (4)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (5)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (6)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (7)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (8)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (9)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (10)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (11)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (12)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (13)

حريق أسواق تحيا مصر بالمحلة (14)


>النيران تشتعل بأسواق "تحيا مصر" بالمحلة..وشاهد:سماع دوى إنفجار قبل الحريق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر