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رئيس قسم التشريع يوجه بإعداد تقرير عن "الصحافة والإعلام" و"الوطنية للانتخابات"

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رئيس قسم التشريع يوجه بإعداد تقرير عن "الصحافة والإعلام" و"الوطنية للانتخابات" رئيس قسم التشريع يوجه بإعداد تقرير عن "الصحافة والإعلام" و"الوطنية للانتخابات"
شكل المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ونائب رئيس المجلس، لجنة لإعداد تقرير عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ووجه بالانتهاء منهما على وجه السرعة، لمناقشتهما فى جلسة عامة بحضور جميع أعضاء القسم.

وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقرير الذى سيعد يشمل اتفاق مشاريع القوانين مع أحكام الدستور والقانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن الصياغات القانونية.

وأشار "رسلان" إلى أنه ينتظر الانتهاء من التقارير الخاصة بالمشروعين لتحديد أول جلسة لمناقشتها فور الانتهاء .


>ـ مجلس الدولة يتسلم قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات
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