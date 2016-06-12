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المرور يضبط 440 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 440 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 440 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 440 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 113 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 105 مخالفة مرورية بالقاهرة، 49 مخالفة مرورية بالجيزة، 137 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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