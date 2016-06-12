القبض على سيدة تستغل أطفالا فى التسول بالمهندسين

ألقى رجال مباحث الأحداث القبض على سيدة تستغل أطفالا فى أعمال التسول، واستجداء المارة، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأحالوها لجهة التحقيق.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأحداث بلاغا يتهم "حياة.م.س" 35 سنة ومقيمة الهرم، باستغلال "عواطف.ع.س" 11 و"ميادة.ع" 5 سنين ومحمد.ع" سنتين، فى أعمال التسول واستجداء المواطنين فى شارع أحمد عرابى بالعجوزة.

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث الأحداث، برئاسة اللواء محمود فاروق، المتهمة، بمشاركة عدد من ضباط الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، وألقوا القبض عليها، حيث اعترفت باصطحابهم بغرض التسول فتحرر لها المحضر رقم 1351 جنح العجوزة لسنة 2016 وعرضها على النيابة العامة، وإحالة الأطفال إلى نيابة الأحداث.

ـ سقوط سيدة تستغل طفلا فى التسول بالعجوزة

>