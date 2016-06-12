«العمل» و«الأمن العام» تتوعدان المتاجرين بالعمالة المخالفة بملاحقتهم قضائياً

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، عمد الكثير من المحتالين على ترويج الإعلانات المشبوهة عن توفير عاملات منزليات بالشهر، من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة.

وتوعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، وكذلك رصد الإعلانات المتداولة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

ضبط خادمة ومقيم سرقا أموالاً ومصوغات ذهبية من منزل مواطن

ودعت الجهتان إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، مشيرتان إلى أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند" على الرابط: www.musaned.gov.sa، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.

كما وجهتا الدعوة للتواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.

ونتيجة لمثل هذه الممارسات، تمكنت شرطة منطقة القصيم مؤخراً من القبض على عاملة منزلية من جنسية آسيوية ومقيم من أبناء جلدتها، بعد قيامهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من منزل مواطن كانت تعمل لديه العاملة، والتي اتضح أنها مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، ويوجد عليها بلاغ تغيب عن العمل، وتعمل لدى المواطن المُبَلغ بطريقة غير نظامية.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح المواطن أنه عن عودته إلى منزله برفقة عائلته تفاجئ بعدم وجود العاملة المنزلية في المنزل، وتبين لديه سرقة العاملة لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وتقدم بالإبلاغ لدى شرطة منطقة القصيم، ويتهم الخادمة بالسرقة والهرب، وأفاد في بلاغه أنه استأجرها للعمل لديه بشكل مؤقت عن طريق شخص تواصل معه عبر الهاتف المحمول، ولا يعرف عنه بيانات أخرى.

وأسفرت جهود الشرطة عن تكثيف البحث والتحري عن المتهمة بما توفر من معلومات ومواصفات ذكرها المدعي، حيث أثمرت عن الإطاحة بالمتهمة ومقيم ساعدها في الجريمة، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وتم إيقافهما رهن التحقيق، لاستكمال باقي الاجراءات النظامية في حقهما.