17 وزيراً يكسرون النمطية بـ«التحول الوطني».. ويعوضون الصمت في أربعة أيام

أن تنتظر وزيراً للحديث في تصريح صحافي عابر عن أمر معين فهو حدث عادي بالنسبة للكثير، لكن أن يخرج 17 وزيراً في المملكة على مدار أربعة أيام للحديث عن رؤيتهم وبرامجهم وخططهم، وإقناع المواطنين بالبرامج التي سيقدمونها خلال الأعوام المقبلة فهو حدث غير عادي، وكسراً للنمطية المعتادة.

متابعون: المواطنون استمعوا للوزراء.. وينتظرون التطبيق

لم يكن اليوم الأول من شهر رمضان الجاري عادياً للسعوديين، بل كان نقطة التحول نحو مستقبل مشرق، ومزيداً من الشفافية، والمتابعة عبر حدث هو الأول من نوعه من خلال خروج 17 وزيراً للحديث عن رؤيتهم وتوجهات وزارتهم، والبرامج التي سيقدمونها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وما سيعملون عليه مستقبلاً.

وفي الوقت الذي خرج فيه الوزراء أمام الجمهور، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية للحديث عن المبادرات التي قدمتها وزارتهم ضمن برنامج التحول الوطني حيث طرحت الأسئلة، ورد عليها بأجوبة شفهية، لتبقى الإجابة على أرض الواقع التي ينتظرها المواطنون لدى 17 وزيراً، لتحقيق تطلعات القيادة التي تسعى إلى رفاهية المواطنين في هذه البلاد.

الرباعي: لم نكن نتصور أن يظهر وزير دون بشت ويتحدث بأريحية

وتبقى الكثير من الأسئلة مطروحة بعد أربعة أيام جرى خلالها مؤتمرات صحافية للوزراء تحدثوا فيها بمعدل ساعة في كل يوم، ومنح فيها كل وزير خمس دقائق للحديث عن رؤية وزارته، لكن الإجابات على تلك الأسئلة محاطة بعدة أمور أبرزها "إقناع" المواطن ببرنامج كل وزير، وهل استطاع أن يوصل أهداف وزارته بالشكل المطلوب.. والمواطنون ينتظرون التطبيق على أرض الواقع بعد أن استمعوا.

واللافت في برامج التحول الوطني 2020 الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية سيمنح ميزة أخرى لهرم الوزارات التي تشهد تغييرات من فترة لأخرى على مستوى القياديين، إذ البرنامج سيسهم في استمرارية الأهداف والخطط سواء بقي الوزير في منصبه، أو عين آخر جديد.

النهاري: المهم أن يخرج الوزراء إلى الناس وما ستقوم به وزاراتهم ليس صعباً

نقلة نوعية في تاريخ المهام الوزارية

يقول الكاتب الصحافي الدكتور علي الرباعي، ان هذه الآلية النوعية في الحضور والتصريح والحوار مع الإعلاميين حول الرؤية نقلة نوعية في تاريخ المهام الوزارية في المملكة، مؤكداً أن الجانب الإيجابي فيها هو في كسر النمطية التي تحيط بالمسؤول وتحجبه من الناس وعنهم.

وأضاف:" لم نكن نتصور بسبب الهالات التاريخية أن يأتي وزير إلى استوديو ويظهر دون بشت ويتحدث بأريحية، ويطرح أفكاره ومشاريعه وآلياته"، مشيراً إلى أن "الإقناع" فيما يتعلق بما طرحه الوزراء قضية تحتاج إلى استفتاء الناس، إلا أن ما يستحق الاشادة هو الحضور بهيئة توحي بأن الكل في عمل، وأن الوطن تحول إلى ورشة، وأن من لم يكن أهلا لمواكبة المرحلة سيستبعد.

المهم أن يخرج الوزراء الى الناس

فيما يرى الدكتور عبدالعزيز النهاري، انه من المهم أن يخرج الوزراء الى الناس ليعرفُوا خططهم المستقبلية، وما ستقوم به وزاراتهم لتحقيق هدف كبير جدا ليس صعبا، ولكنه يحتاج الى جهد ومتابعة وعمل دؤوب لتنفيذ ما كتب على الورق وتحويله الى واقع معاش، ويتحقق على ارض الواقع.

واشار الى ان الوزراء التنفيذيين في الدولة، أوضحوا استراتيجيات وزاراتهم، والمبادرات المبنية عليها لتحقيق التحول الوطني 2020 والذي يأتي كأحد أهم منطلقات رؤية المملكة 2030، وكان من المهم أن يخرج الوزراء الى الناس ليعرفُوا خططهم المستقبلية، وما ستقوم به وزاراتهم لتحقيق هدف كبير جدا ليس صعبا، ولكنه يحتاج الى جهد ومتابعة وعمل دؤوب لتنفيذ ما كتب على الورق وتحويله الى واقع معاش أو باختصار ان يتحقق على ارض الواقع.

وقال :" بعض الاستراتيجيات التي اعلنها الوزراء والمبادرات المرتبطة بها، ومن وجهة نظري الخاصة مرتبطة بصميم عمل الوزارات منذ تأسيسها، ويفترض أن تكون محور اهتمامات الوزراء السابقين واللاحقين".

واضاف :" يفترض في تلك الاستراتيجيات والمبادرات التي أعلن عنها ان ترتبط ببرنامج " التحول الوطني 2020 " والذي ينقل الإدارة التنفيذية بكاملها من طور العمل الروتيني الذي تعودنا عليه، وألفناه في الإجراءات والأنظمة الحكومية الى فكر جديد بالكامل وثقافة حديثة تُخرجنا من الروتين القديم الى الإدارة الحديثة المرنة بأنظمتها التي تخرج إجراءات العمل الحكومي من دهاليز الوزارات، وتشعب وكالاتها ووحداتها واقسامها الى فضاء الإنجاز والدقة في العمل والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ".

إعادة صياغة الأنظمة

ويؤكد النهاري انه يجب ان يهيأ لهذا القطاع كل أسباب العمل الذي يضمن له الربحية، والاستمرارية، وكل ذلك ليس مستحيلا، لكنه يحتاج فقط الى إعادة صياغة الأنظمة جميعها، والى قناعة راسخة بأن التحول الوطني يعني إدارة تنفيذية جديدة تحتكم الى متطلبات السوق ولا أعني بذل السوق التجاري والبيع، والشراء وانما السوق بمعناه الواسع الذي يحكمه العرض والطلب في توجهات متعددة تعليمية واجتماعية وصحية وتجارية وصناعية.

ولم يخف النهاري أمنيته بأن تتكرر نفس اللقاءات التي عشناها في الأربعة أيام الأخيرة مع الوزراء التنفيذين في العام القادم، وفي نفس الوقت ليتحدث الوزراء عما انجز من عمل، وما طبق ونفذ من مبادرات حتى نعلم بأننا نسير على الطريق الصحيح.

د. على الرباعي

د. عبدالعزيز النهاري