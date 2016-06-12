«العمل» تسمح لمنسوبيها الترشيح لـ«الوظائف القيادية» بغض النظر عن المرتبة

أتاح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، لكافة منسوبي الوزارة من مختلف المراتب الوظيفية فرصة الترشح للوظائف القيادية بالوزارة، ضمن برنامج اكتشاف القيادات، وذلك لقيادة المرحلة القادمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.

وحث الوزير عبر رسالة بريد إلكتروني مرفق بها نموذج الترشيح ومؤشرات الجدارة، كافة منسوبي الوزارة الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل كقياديين في مختلف الوظائف والتي من بينها وكيل وزارة مساعد ومدير عام فرع منطقة وغيرها من الوظائف القيادية، على التقدم بالترشح، وتعبئة النموذج الذي تم تصميمه لهذا الغرض.

واحتوت الرسالة على أن فرصة الترشح تأتي لأهمية الاستفادة من الكوادر المتاحة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في قيادة المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من التكاتف والتفاني، واستغلال كل مورد بشري متاح للارتقاء بأعمال وخدمات الوزارة وتفعيل المبادرات والبرامج والمشاريع الحيوية المنوطة بها في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ورغبة في التعرف على الرغبات والقدرات لدى منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتضمن النموذج الذي أعد لهذا الترشيح بيانات شخصية وعملية للراغبين في الترشح للعمل كقياديين للوزارة من خلال بعض المناصب كوكيل مساعد ومدير عام فرع منطقة وغيرها من الوظائف القيادية.

وأتاحت هذه الخطوة لجميع موظفي وموظفات الوزارة إمكانية التقدم لأي وظيفة من وكيل مساعد وأدنى متى ما وجد الموظف أو الموظفة القدرة فنياً وإدارياً على ذلك، حيث لن تقف المرتبة حائلاً أمام الموظف أو الموظفة في الوصول إلى المنصب الذي يرغب فيه متى ما توافرت الإمكانات المطلوبة لشغله.

د. مفرج الحقباني