"الخيار" ملك مائدة السحور ويكافح العطش أثناء الصيام

الخيار هو المكون الأهم على المائدة خلال شهر رمضان الكريم، حسبما يشير الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، مشيرا إلى ضرورة تناول الخيار بكثرة فى الإفطار والسحور.

وتابع استشارى الجهاز الهضمى أن الخيار مفيد للغاية خلال الصيام، لأنه بشكل عام قد يحميك من الشعور بالعطش طوال ساعات الصيام، خاصة أنه غنى بالمياه والعناصر الغذائية المفيدة، كما يحتوى على سعرات حرارية قليلة.

وأوضح الدكتور محمد المنيسى أن الخيار كخضار، غنى بالكالسيوم المفيد للغاية، وكذلك نسبة من عنصر الماغنسيوم المهم لصحتك، كما أنه لطيف دون شك على المعدة لطبيعة مكوناته السائلة المرطبة.

وأضاف "منيسى" أن الخيار يعد أيضا من أفضل الخضراوات التى تحتفظ بسوائلها ليمتصها الجسم من خلال الأمعاء قبل الإخراج والتبرز أو التبول، وبالتالى يشعرك بالانتعاش والارتواء لأطول فترة ممكنة.

وشدد استشارى الجهاز الهضمى والكبد على ضرورة غسل الخيار جيدا، لأنه من الخضراوات التى قد تحتفظ بالمبيدات على قشرتها لفترة طويلة، لذا يجب نقعه جيدا فى المياه، بعد أن يتم غسله لفترة كافية، ويمكن تناوله بقشره أو من غيره.

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