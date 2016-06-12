سيدة تقتل زوجها بـ6 طعنات بسبب خلافات بينهما فى الشرقية

توفى، منذ قليل، "إبراهيم ح ع" أمين شرطة من قوة مباحث النقل والمواصلات بمديرية أمن الإسماعيلية، داخل مستشفى الأحرار العام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، متأثراً بإصابته بطعنات بالبطن على يد زوجته، وتولت نيابة مركز الزقازيق التحقيقات برئاسة أحمد يسن مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الأحرار بوفاة " إبراهيم ح ع " 42 سنة أمين شرطة من قوة مباحث النقل والمواصلات بمديرية أمن الإسماعيلية، ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق .

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها النقيب إسلام الدالى معاون مباحث مركز الزقازيق، أن شقيق المجنى عليه، أقر بأن زوجة المجنى عليه وجهت له طعنات بالسكين بسبب خلافات زوجية بينهما، ثم قامت بإصابة نفسها بالسكين، وتبين أنه تم نقل الزوجة إلى مستشفى الأحرار فى حالة سيئة، حيث أنها مصابة بـ11 طعنة ولا يمكن سؤالها، وتجرى وحدة مباحث مركز الزقازيق تحقيقات موسعة للتأكد من صحة الواقعة، وخاصة أن الزوجة حالتها سيئة للغاية، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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