اليوم.. نظر أولى جلسات دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات ٣٠ دعوى، مقامة من محمد على بيومى، المحامى، بصفته وكيلا عن محمد يوسف عطية ولى طبيعى على ابنته القاصر ياسمين، وآخرين، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم رقم الجلوس لخوضهما امتحانات الثانوية العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل الشهادات الخاصة بالمدعى بوزارة التربية والتعليم مع حفظ كافة الحقوق.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٨٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس كنترول الثانوية العامة، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، مدير الإدارة التعليمية بأبو النمرس، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدارس دولية.

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